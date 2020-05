Meinungsstärker, eigenwilliger

usa // Das Nachrichtenmagazin Newsweek steht vor einem Komplett-Relaunch. Optische Adaptionen sind hier nur die geringfügigsten Änderungen. Newsweek soll aus dem klassischen Nachrichtenmagazin-Segment geführt und zu einem Meinungsmacher-Magazin entwickelt werden. Meinungsstärker und in der Themenauswahl eigenwilliger soll der zur Washington Post-Gruppe gehörende Titel werden. Abgesehen von der damit fälligen Reaktion auf das Online-News-Angebot reagiert "Newsweek" auf die wachsende Reichweite des britischen Economist in den USA. Das Nachrichtenmagazin-Segment des Marktes ist mittlerweile unter Druck und die Titel, auch das Time Magazine, verlieren an Reichweite. Süddeutsche Zeitung, Seite 15