meinKauf-Projektleitung für Amashaufer

Amashaufer ist seit August 2013 in die Entwicklung eines Data Driven Software Systems für den Einzelhandel eingebunden. Dieses Projekt wird von meinKauf gemeinsam mit dem Studio SAT der Research Studios Austria in Salzburg durchgeführt.



Amashaufer war zuletzt als wissenschaftliche Mitarbeitern am Institut für Werbewissenschaft und Marktforschung der Wirtschaftsuniversität Wien und dort in der Methoden- und Imageforschung tätig.