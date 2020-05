Mehr Sport und Experimente mit dem Saalpublikum

Prämierte Spielfilme, Wissenssendungen mit Unterhaltungswert und Livefernsehen im Sportbereich: Der Red Bull-Sender ServusTV hat sich für die kommenden Monate viel vorgenommen.

Das neue Magazin „TM Wissen“, das ab dem 20. Oktober zu sehen sein wird, soll „unterhaltsam, frisch, frech und modern“ komplexe Themen der unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen behandeln, so verspricht Programmdirektor Klaus Bassiner.

Die Moderatoren Yasmine Blair, Andre Lampe und Sebastian Huncke sollen dabei nicht nur Menschen porträtieren, die für ihre Forschungsarbeit „brennen“, sondern auch das Saalpublikum für Experimente miteinbeziehen.

Fixstarter im Wissensbereich bleibt auch „Terra Mater“, das jüngst für die Serie „Bionik“ mit einem Preis beim „ Jackson Hole Wildlife Film Festival“ ausgezeichnet wurde. Eine neue Reihe zu „ Ärzte ohne Grenzen“ ist geplant.

Einen „königlichen“ Zugang zur Natur bietet „Harmony“: Die Doku basiert auf dem gleichnamigen Buch von Prinz Charles und setzt sich mit den Folgen des Klimawandels auseinander.

Aber auch der Fiction-Bereich soll in der kommenden Saison nicht zu kurz kommen. So stehen Free-TV-Premieren von „Hell on Wheels“, „Copper“ oder „Miss Fisher’s Murder Mysteries“ an.

Auch für Cineasten hat der Privatsender einiges vorbereitet. So ist das Großstadtmärchen „Frances Ha“ erstmals im TV zu sehen, ebenso der Oscar-nominierte Historienfilm „Die Königin und der Leibarzt“ und das Drama „Beasts of the Southern Wild“. Verstärkt will man künftig auch auf Live-Fernsehen setzen – beim Sport, etwa mit der Übertragung vom „ Dolomitenmann“.