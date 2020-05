Meetrics expandiert AdVisibility

Darüber hinaus erfolgt über die beiden neuen Niederlassungen in London und Bangkok die weitere Internationalisierung des Unternehmens. In der britischen Hauptstadt baut Anant Joshi als Director International Business sowohl das britische Business als auch das weitere Expansion, voraussichtlich auch jene in die USA, auf. Das von Nutchsara Cayir geleitete Büro in Bangkok könnte der Meetrics-Hub in die Region Südost-Asien werden.



Zurück nach Berlin. "Viewable Impressions sind als neue und belastbare Währung im Display-Markt nicht mehr wegzudenken", beschreibt Philipp von Hilgers, Meetrics-CEO das Fundament der Expansion.



Im Media-Agentur-Alltag, auch in Österreich, rückt die AdVisibilty in das Zentrum der Display-Marketing-Kampagnen-Bewertung und -Evaluierung. In den, beispielsweise, GroupM-Agenturen hierzulande gehören Viewable Impressions zu den gefragten und geforderten Leistungsnachweisen von Online-Medien.



Um die DACH-Kunden zu betreuen, hat Meetrics-Mitbegründer Felix Badura die Hauptverantwortung für die Produkt-Entwicklung und die Leitung für die Operations Unit übernommen.



atmedia.at