Mediaplanet Group wird wieder von Gründer Bage geführte

Bage gründete Mediaplanet vor zehn Jahren. Er versteht sich selbst als Unternehmensentwicker und Entrepreneur. Nach vierjähriger Aufbauarbeit des Content Marketing-Unternehmens übergab er dessen Führung an Richard Julin, der den eingeschlagenen Wachstumsweg fortsetzte, Mediaplanet internationalisierte, globalisierte und stabilisierte.



Julin übergibt nach sechs Jahren - zwei Jahre als Chief Operating Officer und vier Jahre als Chief Executive Officer - an Bage. Als Grund für diesen Wechsel wird genannt, dass Mediaplanet in eine Aufbauphase getreten ist und dessen dafür notwendiges Business Development der Gründer selbst in die Hand nehmen will.



Julin bleibt als Gesellschafter im Unternehmen.



Mediaplanet publiziert, nach eigenen Angaben, "über 1.000 Zeitungen weltweit in 14 Sprachen". In Österreich gehört beispielweise die Tageszeitung Kurier zu den Kunden des Unternehmens. "Diagnose Krebs" ein Medienprojekt von Mediaplanet erschien in den vergangenen Tagen als Special in der Tageszeitung.



atmedia.at