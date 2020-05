MediaCom Vienna castet Schauspieler

T-Mobile setzt hier eine aufwändigere Spielform des vor circa vier Jahren installierten Werbeprinzip des Involvements und der öffentlichen Inszenierung dieser Kunden-Marken-Beziehung um. Hierzu gehörten in der Vergangenheit Flashmobs mit Rosenblätter-Regen, Polsterschlachten, gemeinsames Singen mit Thomas D, dem Sänger der Fantastischen Vier und nun der Mitmachfilm unter Einsatz von Hollywood-Experten.



Regie führt Asgar Leth, dessen erster Spielfilm Man on a Ledge zu Jahresbeginn in den USA anlief. In den Hauptrollen treten Alexandra Maria Lara und Mads Mikkelsen auf. Die Story von Move On dreht sich um einen silbernen Koffer, der von der von Mikkelsen verkörperten Figur durch Europa befördert und beschützt wird.