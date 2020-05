Media-Saturn installiert Mobile-Commerce-Apps

Dieses Mobile-Commerce-Angebot konstituiert sich aus der Produktsuche und der Recherche nach der nächstgelegenen Saturn- oder Media Markt-Niederlassung. QR-Codes führen zu aktuellen Angeboten. Das Sortiment der beiden Vertriebslinien ist in den Apps per verschiedener Filter selektierbar, um individuelle Produktbedürfnisse zu decken. Die Bestellung kann ebenso wie die Bezahlung unmittelbar in den Apps erfolgen. Die Kaufentscheidung und der -abschluß erfolgen also innerhalb der App oder der Browser-Version ohne Medienbruch.



Alle Käufe sind durch Verschlüsselung der Transaktionsdaten abgesichert, versichert die Media-Saturn Holding.