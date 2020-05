Media-Investitionen in elektronische Medien wachsen

Die Überraschung des Monats ist die Entwicklung des Online-Wertes. Der, in den Vormonaten ja in den Niederungen dieser Index-Welt herumdümpelnde Wert und latente Werbedruck-Schwäche widerspiegelnde Wert - trotz Berücksichtigung von Online-Hype-Gattungen wie Mobile und Bewegtbild - "explodiert". Kaum tauchen die ersten weihnachtlichen Zipfelmützen und palettenweise Lebkuchen im österreichischen Markt auf, springt die Online-Werbemaschinerie an. Mit 117 Punkten ist Online im GEMI Austria-Universam trotzdem ein Nachzügler und balgt sich mit Kino um die rote Laterne auf der GEMI-Skala.