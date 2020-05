media.at und pilot gründen pilot@media.at

Auf der To-do-Liste der Agentur steht klarerweise Digital-Media-Management also Planung, Einkauf, Tracking und Reporting. Weiters Kreation und Produktion digitaler Werbemittel, Performance Marketing, Suchmaschinen-Marketing, Social Media, Mobile Marketing und Web-TV-Inhalte-Realisierungen.



Um diese Leistungsversprechen einzulösen, wird ein "ambitioniertes Digitalberater-Team" aufgeboten, die im Hintergrund von pilot Hamburg-Spezialisten unterstützt werden.



Für pilot bedeutet diese Gründung eine Rückkehr in den österreichischen Online-Markt. Uli Kramer, geschäftsführender Gesellschafter der pilot-Gruppe, kündigt an "vom ersten Tag an neue Impulse im österreichischen Markt" mit pilot@media.at setzen zu wollen.



Petra Hauser, Vorsitzende der Geschäftsführung von media.at, nennt diese Gründung als Beleg für die Umsetzung der von ihr im Februar 2012 avisierten "strategischen Neuausrichtung" der Gruppe im Digitalbereich. Sie kündigt an, dass sie gemeinsam mit Kramer und Martin "für eine rasante Positionierung des neuen Unternehmens im österreichischen Digitalmarkt sorgen wird".



