McDonald's verbucht Umsatz- und Kundenplus

Das ergibt wiederum eine Durchschnittsumsatz pro Gast von 3,50 Euro im Jahr 2012. Und rechnet man den genannten Nettoumsatz auf die "aktuell 8.900 Mitarbeiter" um, so ergibt sich ein Pro-Kopf-Umsatz von 61.573 Euro.



"Wir haben uns sowohl als Gastgeber als auch als Arbeitgeber weiter entwickelt", argumentiert Schmidlechner. Er quantifiziert diese Entwicklung anhand von "sechs neu eröffneten Restaurants, 400 neu geschaffenen Arbeitsplätzen und einer Partnerschaft mit rund 40.000 österreichischen Landwirten".



Im Vorjahr investierte das Unternehmen und dessen 49 Franchise-Nehmer insgesamt 64 Millionen Euro in die Weiterentwicklung.



2013 stehen weitere sechs Restaurant-Neueröffnungen auf dem Plan. Auf der Service-Ebene wird die Mobile Ordering-App eingeführt. "Über diese App können die Nutzer künftig Restaurants in ihrer jeweiligen Nähe finden, ihr bevorzugtes Menü zusammenstellen, dieses bestellen und mit dem dazugehörigen Bestell-Code dann abholen", skizziert Schmidlechner die Funktionsweise der App. Diese wird am März 2013 getestet. Die endgültige operative Umsetzung ist für Herbst 2013 geplant.

McDonald's Österreich Eckdaten 2012

Netto-Umsatz 2012: 548 Millionen Euro

Netto-Umsatz-Entwicklung zu 2012: +6,2 Prozent



Gäste 2012: 157 Millionen

Gäste-Entwicklung zu 2011: +3 Prozent



Restaurant-Zahl Ende 2012: 184 Niederlassungen

Neueröffnungen 2012: 6 Restaurants

Neueröffnungen 2013: 6 Restaurants geplant

McCafés Ende 2012: 156



Investitionsvolumen 2012: 64 Millionen Euro

Franchise-Nehmer Ende 2012: 49



Mitarbeiter: 8.900