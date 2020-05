McDonald's setzt Zeichen

atIm wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar ein Zeichen auf Plakate. Zunftzeichen sogar. Diese Zeichen sind die Vorfahren von Logos und Wortbild-Marken. Heute zieren sie die Fassaden historischer Häuser in Stadt- und Ortskernen. Die Getreidegasse in Salzburg ist beispielsweise eine mit Zunftzeichen und diesen nachempfundenen Firmen-Schildern eine überaus gut ausgestattete Häuserflucht. McDonald's erweitert an 81 Epamedia-Plakatstellen mit einem eigenen "Zunftzeichen" die Mitteilungs- und Wirkungskraft der affichierten "Schmankerlwochen"-Kampagne.