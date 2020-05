Mazdas Ausfahrt mit madvertise

madvertise steuert, um die gewünschte Regionalisierung zu erreichen, die Werbekampagne mittels GPS in den definierten Händlergebieten aus. Konkret sprachen Mazda-Händler mit auf sie individualisierte, mobile Werbemittel potenzielle Kunden im Umkreis von zehn Kilometer zu ihren jeweiligen Standorten an.



Als Werbemittel wurden, wie oben zu sehen ist, Banner und Landing-Pages als Botschafttransporteure eingesetzt. Versehen sind diese Werbemittel mit einer Click-to-Call- und einer Click-to-Calendar-Funktion. Damit sollten einmal Leads und Probefahrten generiert und andererseits Einladungen zu Launch-Parties rund um die Einführung des Mazda-Modells ausgesprochen werden.



Der Kampagnen-Zeitraum betrug vier Wochen.



"Die besten Ergebnisse sowie Interaktionen lieferte dabei die Click-to-Call-Funktion", erklärt Vanessa Schuh, Teamleader Customer Interaction Management bei Mazda Deutschland. Damit konnten wir "knapp 50 Probefahrt-Anfragen pro Händler generieren", quanitifiziert sie den Erfolg. Und auch der durch die Click-to-Calender-Funktion ausgelöste Walkin-Traffic "war in den Autohäusern deutlich zu spüren", resümiert Schuh die Effektivität dieser Location-based Mobile Advertising-Kampagne.



madvertise realisierte diese Kampagne gemeinsam mit Mindshare.



