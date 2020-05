Mazda 6-Marktstart wird von JWT begleitet

Dem Team Cosmo gehören neben JWT auch noch Mindshare, Wunderman und Burson-Marsteller an, die für die Werbewirkung über das definierte Media-Mix hinweg sorgen.



Das Media-Basiskonzept sieht den Einsatz des TV-Spots in reichweitenstarken Sendern der jeweiligen Einsatzmärkte, Printmedien - Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Online und Mobile vor.



In Österreich bringt JWT Wien den Mazda 6 auch noch auf ein beleuchtetes Megaboard an der Fassade der Votivkirche in Wien.