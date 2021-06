Mayrhofer wechselt von Young & Rubicam zu Ambuzzador

Bevor Mayrhofer in die Buzz-Marketing-Agentur wechselte war er zuletzt bei Young & Rubicam in Berlin und davor bei DailyDeal, Profitext und Wohnnet Service in Österreich tätig. Er bringt aus diesen Tätigkeiten ein Spektrum an Kommunikationspraxis aus den Bereichen Social Media, Redaktion, Marketing und Verkauf an seinen neuen Arbeitsplatz mit.



Im Jahr 2010 gehörte Mayrhofer jenem Team des Instituts für Kommunikationsmanagement der Fachhochschule Wien an, das gemeinsam mit Esprit PR für "Die Telefonseelsorge Österreich hat immer Saison" den PRVA-Sonderpreis im Rahmen der Auszeichnung des Staatspreis PR gewann.



atmedia.at