Match Group fungiert als Noho-Begleitung

atNoho steht für "No Hangover". Noch besser klingt die englische Positionierung dieses Getränks, dessen Markteinführung in Österreich derzeit läuft: The Hangover Defense Drink. Das klingt so als ob Alkohol und Spirituosen Menschen überraschend und gegen deren freien Willen nächtens angriffen. Egal! Jedenfalls ist in Österreich die Noho Distributions GmbH für das aus den USA importierte Getränk verantwortlich. Und dieses Vertriebsunternehmen beschäftigt nun die Match Group, um den Shot mittels Kommunikation "in aller Munde" zu bringen.