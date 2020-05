Martini will das Best4Girls

In dieser Promotion wirkte, als deren Präsentatorin die Puls 4-Moderatorin Sabine Mord fungierte, ist EBCONT communication mit und realisierte diesen YouTube-Spot, der auch bei Puls 4 lief.



Am 15. März müssen die vier Finalistinnen-Teams drei Challenges bestehen. Die Siegerinnen reisen nach New York, um dort, ausgestattet mit Shopping-Budget, per Limousine einzukaufen.



atmedia.at