Marketing Club erfindet sich optisch neu

Marketingclub.at, in Responsive Design eingebettet, womit die maximale technische Verfügbarkeit garantiert sein soll, ist die ständig verfügbare Kommunikations- und Informationsschnittstelle der Organisation nach Außen.



Dort werden "relevante und aktuelle" Informationen veröffentlicht, die die Besuchsfrequenz des Webauftritts und das Interesse am Club erhöhen soll und wo argumentiert wird, weshalb eine Mitgliedschaft in der Organisation nutzbringend ist.



Weiters hat der Marketingclub.at-Relaunch auch einen Sinn, die internen Prozesse und zwar die Mitglieder-Verwaltung und das Event-Management betreffend und der auf die operative Optimierung ausgelegt ist.