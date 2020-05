Marketagent.com erweitert Analysen-Portfolio

In diese Typologisierung fließen neben soziodemografische Kriterien von Menschen auch Motive, Einstellungen, Werte, Befindlichkeiten und Anschauungen ein. Milieu-Agent entspringt, wie es dazu heißt, einem Kooperationsprojekt von Marketagent.com und News Networld.



Im Februar geht das Unternehmen mit dem, Avatar-Agent genannten Service in den Markt. Dessen Wesenskern besteht aus einer vereinfachten Einordnung von Marken nach archetypischen Grundmustern und einer diebezüglich "hohen Aussagekraft". Basis dafür ist, abgesehen von sechsmonatiger Grundlagen-Arbeit und zahllosen Interviews, das auf Carl Gustav Jungs Arbeit aufsetzende Archetypen-Prinzip.



Avatar-Agent wird von dem Marktforschungsunternehmen als "Orientierungsmodell für Marken" beschrieben. Hier sind zwölf Archetypen - Mutter, Held, Zauberer, etc. - definiert, die wiederum für "Orientierung im Marken-Dickicht" sorgen können.



atmedia.at