Marcel Hirscher, Österreichs nächste Werbe-Ikone

Denn Hirscher ist, nicht erst seit der Slalom-Gold-Medaille in Schladming, aufgrund der ihm von Konsumenten zugewiesenen Wesensmerkmale eine "Idealbesetzung" als Werbeträger. Er ist "erfolgreich, sympathisch, glaubwürdig und unverbraucht". Das rückt Hirscher in den Mittelpunkt, um Marken zu repräsentieren und bringt Raiffeisen einen Wertgewinn.



Marketagent.com weist für Hirscher in der Image-Kategorie Coolness als dessen Personifizierung aus. Vor David Alaba, Gregor Schlierenzauer und Felix Baumgartner. In der Sympathie-Kategorie liegt er hinter Schauspieler Michael Niavarani und den beiden Sportlern Anna Fenninger und Schlierenzauer auf dem vierten Platz. Dort platzieren ihn Konsumenten in Österreich auch, wenn es um die Bewertung der Vertrauenswürdigkeit geht, die von ORF-Moderatorin Barbara Stöckl angeführt wird.



