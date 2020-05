Marc O'Polo launcht Social Media-Serie The Casualist

Der Pilot von The Casualist ist in vier Teile gegliedert, die ab 23. November publiziert werden. Weitere Episoden werden 2013 folgen. Und das ist erste der Beginn.



Smart Marc wird als Markenbotschafter gemeinsam mit weiteren Models die Mitglieder der Marken-Community kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgen. Er wird seine Auftritte nicht nur in Bewegtbild-Beiträgen haben sondern mit Bilderstrecken, Blog-Einträgen und sogar Live-Auftritten für Aktion, Aktivierung und Interaktion in den Marc O'Polo-Social-Media-Umfeldern sorgen und Engagement stimulieren.

The Casualist - Kreativteam:

Alex Marashian - das "Hirn" von The Casualist; vormals Chefredaktuer des Benetton-Magazin Colors; Brand Consultant und freier Kreativer;



Christopher Schönefeld - Produzent und Geschäftsführer von Made in Germany und verantwortlich für namhafte Fashion-Kampagnen und -Filme wie Dior's Secret Garden;



Alexx and Anton - Art-Direktoren und Styling-Manager von The Casualist;



Henning Brümmer - Regisseur; arbeitete 2004 gemeinsam mit Werner Herzog an der Dokumentation "The White Diamond" und drehte unter anderem mit Anna Netrebko und Rolando Villazón ein Musik-Video;



Mocky - Komponist und Musikproduzent ist für die auditive Ebene von The Casualist verantwortlich; arbeitet mit und für Feist, Peaches, Jamie Lidell oder auch Gonzales.



