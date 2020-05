Management-Buyout bei Golf Week

Der Titel wird in der Golf Week Mediengesellschaft m.b.H. geführt. Über den Kaufpreis ist, wie üblich, nichts nach Außen durchgesickert. Golf Week wird mit dem Kernteam - Chefredakteur Markus Scheck, Country-Manager Deutschland Hubertus Rahde und Kundenbetreuerin Simone Freund-Leinweber - fortgeführt. Der Titel geht nach der am 26. November erscheinenden Ausgabe in Winterpause. Die erste Ausgabe im Jahr 2011 wird am 18. März publiziert.



