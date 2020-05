MairDumont Media vermarktete HolidayCheck

Zu Reichweiten gibt der Vermarkter keine Auskunft. In der IVW wird das Portal HolidayCheck.de mit, im Dezember 2012 generierten 12,9 Millionen Visits ausgewiesen. 32,38 Prozent dieser Visits stammen von Nutzern außerhalb Deutschlands. Darin können die Visits von Portal-Nutzern aus Österreich und der Schweiz inkludiert sein, müssen jedoch nicht.



HolidayCheck.at und HolidayCheck.ch wurden bislang von Tomorrow Focus vermarktet.



MairDumont Media nimmt für sich in Anspruch derzeit ein Portfolio von "mehr als 75 Millionen PageImpressions pro Monat" in den Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz zu bewirtschaften.



