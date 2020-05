Männer konsumieren mehr mobile News

Diese, sich auf die USA beziehenden Ergebnisse, zeigen weiters, dass "mehr als 40 Prozent jener Männer", die entweder über ein Smartphone oder Tablet-PC oder beide Endgeräte-Typen verfügen können, darauf tagesaktuelle Nachrichten konsumieren. Wobei sich der Tablet-PC aller Voraussicht nach als Endgerät für den intensiveren - sowohl hinsichtlich der Menge als auch des Umfangs - News-Konsum etablieren wird.



Männer nutzen News-Quellen direkt. Frauen wiederum beziehen ihre Nachrichten immer häufiger aus Social Networks.



Ein höherer Nachrichten-Konsum unter besser Ausgebildeten ist sowieso kein Geheimnis und spiegelt sich einmal mehr in mobilen News-Welt und hier bei Apps wider. Auch in diesem Mediennutzer-Segment punktet der Tablet-PC als Zugangsweg zu Hintergründen von Nachrichten. Menschen, deren Bildungsniveau niedriger ist, verlängern mit Tablets und Smartphones ihre Medien-Gesamtnutzung anstatt eine Nutzungssubstituierung vorzunehmen.



Ein diametraler Unterschied, der wiederum auch nicht ganz überraschend kommt, besteht zwischen jungen und älteren Tablet-Nutzern. Bei den Jungen ist die Werbeakzeptanz und die Bereitschaft sich mit Werbemittel in den genutzten Nachrichten-Medien zu "connecten" und zu klicken, deutlich ausgeprägt. Ältere Tablet-Nutzer - hier als Menschen ab 50 Jahren definiert - sind dagegen wiederum eher bereit Nachrichten-Inhalte zu abonnieren und zu bezahlen.



Die vorliegenden Analyse zeigt weiters, dass in Haushalten mit geringerem Einkommen auf Tablets mehr Videos konsumiert werden. Frauen involvieren sich stärker als Männer in Social Media-Aktivitäten. Das gilt für beide Endgeräte-Typen. Und junge Menschen nutzen ihre Smartphones um Bücher und Magazine zu lesen.