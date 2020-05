Männer-Handwerk Haushalt mit App

atRichtige Männer, die etwas auf sich halten, legen zuhause Hand an. Wobei weniger die Lichtmaschinen und Bremssättel der zwei- und vierrädigen Persönlichkeitsfortsätze in Garagen oder die kostbaren Rotweine im privaten Weinkeller gemeint sind, sondern, wie sich das die Frauenabteilung der Stadt Wien wünscht, helfende Männer-Hände an PS-starken Staubsaugern, reaktionsschnellen Putzlappen oder an ausgesetzten, adrenalindurchsetzten Fenster-Partien von Häuser und Wohnungen. Dafür gibt es jede Menge Punkte auf dem "Fleiß-O-Meter" einer App, die die Mann-Frau-Beziehung auf der Ebene der Hausarbeit vertieft.