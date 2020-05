Madison schärft die Sicht auf Sehbehinderung

atMadison unterstützt das Odilien Institut, dessen Aufgabe es ist, Menschen das Leben mit eingeschränkter Sehkraft oder in Blindheit zu erleichtern. Die Agentur realisiert eine Kampagne, die einerseits Awareness für Sehbehinderungen, das Odilien Institut schafft und andererseits als Aufruf zu spenden in der Steiermarkt dient. In den Dienst dieser wohltätigen Sache stellen sich wiederum eine Reihe prominenter, steirischer Brillenträger.