Der Nachgeschmack von Whiskey und Zigarren

An seiner Seite: Ebenso starke wie trotzige Frauen wieoder), die sich zur Werbetexterin hochkämpft – und sich dafür gegen ihr uneheliches Kind entscheiden muss.

Für die 92 Episoden, die die Serie am Sonntag dann umfassen wird, war das dennoch zu wenig. " Mad Men" litt wie Don Drapers Exfrau Betty unter starken Stimmungsschwankungen – und hatte spätestens ab Staffel sechs eine echte Midlife-Crisis. Inhaltlich, weil ein Mann wie Don Draper mit der Hippie-Bewegung so gar nichts anfangen konnte. Und in der Außenwirkung, weil sich andere Serien wie " Breaking Bad" und inzwischen "Game of Thrones" mit ihrer weniger subtilen Boshaftigkeit in den Vordergrund spielten.

Zum Abschluss will Heimsender AMC für seine Erfolgsserie aber noch einmal die guten Zigarren herausholen. Seit Mittwoch laufen alle Folgen am Stück. Dass " Mad Men" am Sonntagabend ein gutes Ende nehmen wird, glaubt kaum jemand. Nach dem Rausch kommt die Ernüchterung. Nach den 60ern die 70er. Und Don Draper steht einfach nicht auf Disco.