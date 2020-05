Lynda.com übernimmt Grazer video2brain

Dass das Unternehmen ausgerechnet in Graz fündig würde, hat mit dem Portfolio von video2brain zu tun. Koren vermarktet und vertreibt seit 2002 Ausbildungsinhalte in Videoform über digitale Medien. Diese Inhalte sind wiederum in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.



Und die "Mehrsprachigkeit der Inhalte" sind für Eric Robison, CEO und Präsident von Lynda.com, einer der entscheidenden Puzzle-Stück für das angestrebte Wachstum des Unternehmens. "Unser Unternehmen strebt seit langem ein Content-Angebot in mehreren Sprachen an. Dies hätten wir entweder aus eigener Kraft aufbauen können oder ein Unternehmen finden, das zu unserer Kultur und unserem Geschäftsmodell passt", erklärt er den Hintergrund der erfolgenden Übernahmen von video2brain. Und Lynda Weinman, Mitbegründerin und Aufsichtsrat-Vorsitzende des Unternehmens, das in seiner bisherigen Unternehmensgeschichte keine Fremdfinanzierung vornahm, sagt dazu, dass "wir mit video2brain eines der wichtigsten strategischen Ziele von lynda.com erreichen werden".



Koren und die 60 Mitarbeiter von video2brain bilden innerhalb von lynda.com eine eigene Unternehmenseinheit. Das Produkt-Angebot des in Graz ansässigen Unternehmens umfaßt rund 1.700 Video-Trainings, die von "über 400.000 Kunden" entweder als Einzel-Copy gekauft oder per Einmal- oder Bibliothek-Komplett-Zugang genutzt werden.



lynda.com wurde von Accel Partners und Spectrum Equity gemeinsam mit Meritech Capital Partners mit frischem Kapital ausgestattet. Das erste Investment tätigten die beiden Gründer Lynda Weinman und Bruce Heavin und betrug 20.000 US-Dollar im Jahr 1995.



