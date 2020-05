Lufthansa fliegt mit Competition Partner durchs Land

Die Promotion-"Reise" für Lufthansa flog wiederum die Agentur Competition Partner. Die Marke landete in Einkaufszentren in Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck. Die Flugbegleiter, in diesem Fall das Promotoren-Team, verteilte "über 10.000 Flyer" und stellte damit "garantierte" Markenkontakte her. Mit diesen Werbemittel kommunizierte Lufthansa Preis-Aktionen.



Um den emotionalen Impact der Promotion zu erhöhen, konnten sich die Besucher an den Promotion-Ständen - wie oben zu sehen - fotografieren und sich diesen Kontakt-Nachweis mit einem Rabatt-Coupon für die denkbare und mögliche "nächste Lufthansa-Buchung" abgelten.



