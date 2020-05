Lucy Marx verteilt mobile McDonald's-Gutscheine

Die Mobile Couponing-Aktion verläuft nach einer bekannten Mechanik. Nutzer beziehen ihre Gutscheine nach dessen Anforderung per SMS. McDonald's liefert ein personalisiertes Bonusheft. Die Gutscheine werden am Point-of-Sale per Klick aktiviert, eingelöst und über das dafür von Lucy Marx installierte Couponing-System verifiziert und abgerechnet.



Bezieher der mobilen Variante der Gutscheine erhalten ein, mit einer Tell-a-Friend-Funktion ausgestattetes Bonusheft, um die virale Weiterverbreitung im Sinne einer höchstmöglichen Marktabdeckung während des Promotion-Zeitraums zu ermöglichen.



Lucy Marx realisiert bereits zum vierten Mal diese Coupon-Distribution.

Auftraggeber: McDonald's Österreich.



Agenturen, die in das Projekt eingebunden sind: Klassik - DDB Tribal Wien; Digital - Heye Group; Mobile - Lucy Marx.



