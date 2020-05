Löwe leitet Café+Co-Kommunikation

Löwe übernimmt das Marketing-Management von Carola Krempler, die den Weg in die Selbständigkeit beschritt, und die Public-Affairs-Agenden von Maria Wunderl, die ihr Arbeitsleben abschloß und sich in den Ruhestand zurück zog.



Löwe wechselt von BIAC - Business Insurance Application Consulting, einem Tochter-Unternehmen der Vienna Insurance Group, zu Café+Co und hatte in diesem Unternehmen von Mai 2011 bis Oktober 2012 die Marketingleitung inne.



Ihre frühere Marketing-Management-Stationen waren bfi Wien, Keusch Invest Immobilien, Raiffeisen Informatik Zentrum und Focus Software Consult.



atmedia.at