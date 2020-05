Lippenbekenntnisse ohne Ende

artWas bedeutet Maschek auf Englisch? Bad Lip Reading. Es gibt wunderbare Beispiele wie man Menschen missverstehen kann. Oder auch missverstehen will. Ebenso gibt es Situationen in denen durch Sprechen Zuhörer in die Irre geführt werden müssen oder sollen. Sprechen und zuhören sind ein ewiger Kreislauf von Verständnisschwierigkeiten. Gerade unter Menschen, die von Geburt an der gleichen Muttersprache mächtig sein sollten. Hier drei Beispiele dafür was man gerne von Lady Gaga, Bruno Mars, im Vampire-Drama Twilight oder von harten Kerlen wie Football-Spielern gesagt bekäme und gerne hören würde aber offiziell nie zu hören bekommt: