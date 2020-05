LinkedIns Wachstumsschritt: zwei Mitglieder pro Sekunde

Im März 2012 wurde, informiert das Netzwerk, die 100-Millionen-Mitglieder-Grenze überschritten. Daraus würde sich bis Jahresende 2012 eine Wachstumsgeschwindigkeit von zehn Millionen Nutzern pro Monat errechnen lassen. In dieses Tempo passt jedoch wiederum nicht das zuvor erwähnte Mitglieder-Wachstum von Anfang November bis voraussichtlich Jahresende mit 13 Millionen. Das würde in den Vormonaten einen Zuwachsschnitt von mehr als zehn Millionen Nutzern und Mitgliedern sowie eine Wachstumsverflachung gegen das Jahresende hin bedeuten.



Konziser ist wiederum die Verbreitung von LinkedIn in 200 Märkten weltweit mit 19 Sprachversionen. Diese Durchdringung gipfelt wiederum in einem derzeitigen Reichweite-Maximum von "160 Millionen Unique Visitors pro Monat".



Und diese Grösse und dieses Wachstum von LinkedIn bringt mittelfristig Xing unter Druck. Es könnte sich ein Facebook-VZ-Netzwerke-Poker wiederholen, sollten die Xing-Eigentümer irgendwann, im Falle eines vorliegenden Übernahme-Angebots, den richtigen Zeitpunkt zu verkaufen verpassen, wie dies im Fall der VZ-Netzwerk passierte. Burda wird diesen Fehler bestimmt nicht machen.



Außerdem etabliert sich in der westlichen Online-Welt auch immer mehr eine digitale Monokultur, die Riesen nur noch grösser macht.



