LinkedIn wächst auf Branchen-Niveau

Mit dem Überschreiten dieser Mitglieder-Marke will sich LinkedIn dem Mobile Recruiting zuwenden. Diese Entscheidung basiert unter anderem auf einer Bitkom-Studie unter den Netzwerk-Mitgliedern der Region. Darin erklärten 42 Prozent, dass sie mobile Applikationen zur ersten Kontakt-Aufnahme oder zu Bewerbung nutzen. In der Schweiz beläuft sich dieser Anteil auf 52, in Österreich auf 49 und in Deutschland auf 40 Prozent.



Das mobile Recruiting ist in der Region als Wachstumsmarkt definiert. Denn derzeit generiert LinkedIn 25 Prozent seiner Plattform-Zugriffe über Apps. Das Netzwerk ist derzeit via Apple-, Android-, Windows- und BlackBerry-Apps zu nutzen.



Ariel Eckstein, Managing Director LinkedIn EMEA, kündigt an, auf Basis der Innovationsgetriebenheit des Unternehmens den Mitgliedern "kontinuierlich neue spannende Produkte umsonst zur Verfügung zu stellen".



Xing, der unmittelbare Mitbewerber von LinkedIn in der DACH-Region publizierte am 15. November 2012, dass das Netzwerk die Sechs-Millionen-Mitglieder-Marke überschritten hätte.