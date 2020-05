intLinkedIn intensiviert die Möglichkeit der wechselseitigen Qualifikation von Mitglieder-Profilen. Endorsing also das Bestätigen von beruflichen Qualifikationen oder Kompetenzen war bislang nur in englischer Sprache möglich. Diese Funktion ist nun in allen Sprachen, in denen das B2B-Netzwerk nutzbar ist, möglich. Endorsements eignen sich, um Mitglieder-Profile stärker zu konturieren, Qualifikationen zu bestätigen und um Wertschätzung auszudrücken.