Ligatus expandiert in die Schweiz

de, at, chMit Jänner 2014 erfolgt der Markteintritt des von Ligatus in der Schweiz. Das Performance Marketing-Unternehmen deckt dann die DACH-Region operativ ab. Und diese Marktregion wird künftig von Lars Hasselbach, der schon die Geschäfte des Unternehmens in Deutschland und Österreich führt, geleitet.