Life Ball bekommt Glamour von trafikant

trafikant realisiert also zunächst die beiden Druckwerke, die in Ausschnitten hier zu sehen sind. Nun entsteht das Erscheinungsbild des gesamten Events.



Für Talasz zählt dabei, dass er "seine Berufung" in den Dienst der guten Sache stellen und einen "gesellschaftlich Beitrag leisten" kann. Und dafür nimmt er, wie er unverwunden bekennt, "gerne schlaflose und arbeitsame Nächte in Kauf". Auch 1001 Nacht.