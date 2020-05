Liebesklick von MeAndYou

Diese Verpflichtung zum Anders- und Frischersein manifestiert sich in YouAndMe.com in den Funktionalitäten "Antwortgarantie" und "Glaubhaftigkeits-Skala".



Die beiden Geschäftsführer sehen die "Antwortgarantie" als Mittel zur Stimulation des "respektvollen Miteinanders" der Partnersuchenden untereinander und gegen Fake-Profile. Letztere wurden und werden im Partnerbörsen-Wettbewerb eingesetzt, um Nachrichten an Kunden anderer Plattformen zu senden und sie zum Abschluß von Premium-Accounts zu bewegen. Sie sind Marketing-Grenzgänge und Arbeitbeschaffung für Rechtsanwälte.