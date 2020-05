Libro baut Libro.at zur grössten Filiale aus

Das Libro.at-Sortiment sei derzeit um "mehr als das Zehnfache grösser als in den Filialen", beschreibt Libro-Geschäftsführer Christian Welles die Dimension des digitalen Outlets. Die weiter entwickelte Version des Shops muss sich derzeit, nach deren Einführung, bewähren.



Welles: " Libro.at wurde von uns mit einem viel tieferen Sortiment in allen aus den stationären Filialen bekannten Kategorien ausgestattet. Die angebotenen Produkten sind mit zusätzlichen Informations- und Unterhaltungsinhalten in ihrer Darstellbarkeit erweitert. Neuheiten im Sortiment werden Online-only offeriert."



Über optimierte Filterfunktionen finden Konsumenten, die von ihnen gewünschten Produkte. Bewertungen anderer Kunden erleichtern die Auswahl, unterstützen in der Kaufentscheidung und beschleunigen letztendlich den Kauf. In diese Empfehlungsebene gehören beispielsweise Charts der Kategorien Musik, Film, Games und Buch.



Die Weiterentwicklung des Online-Shops ist Teil von Welles Crosschannel-Konzepts. "Wir verzahnen den Online- und Offline-POS. Während in den stationären Shops die Beratung und das physische Einkaufserlebnis im Vordergrund stehen, darf der Online-Shop mit Sortimentsweite, Information und Service punkten", skizziert Welles die Aufgaben-Verteilung.