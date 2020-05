at, de, chAuftraggeber, Agenturen und Dienstleister müssen sich sputen. In wenigen Stunden endet die Einreichfrist zum DMVÖ Award 2012. Um 23:59 Uhr kann letztmals eingereicht werden. Die Chancen werden dadurch nicht besser als bei einer frühen Einreichung. Denn ab 23. Februar 0:00 Uhr ist die Jury an der Reihe die eingereichten Arbeiten einer kritischen Prüfung zu unterziehen.