Leogang erleichtert Ski-Appfahrten

Die von der Agentur fosbury realisierte App baut auf der Augmented Reality-Technologie namens "Image Detection" auf.



Der Nutzungsvorgang sieht dann folgendermaßen aus: Die Leogang-Liftanlagen sind mit Sticker versehen. Diese werden mit der in der Mobile Ski Guide-App integrierte Funktion "Scan Marker" abfotografiert. In weiterer Folge wird ein Video zu der Piste zu der der gerade genutzt Lift führt, abgespielt. Die Guides in den Videos sind unter anderen der ÖSV-Slalom-Fahrer Wolfgang Hörl und der Snowboard-Pro Stefan Gimpl.



fosbury setzte hiermit eine kontext-sensitive App für das Skigebiet um.