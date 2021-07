"Le Monde" plant Ausgabe in Englisch

Die renommierte französische Tageszeitung " Le Monde" plant eine Ausgabe in Englisch und das spanische Pendant " El País" wiederum eine Ausgabe in Portugiesisch. Das gaben die Chefs der beiden Zeitungen, Natalie Nougayrède von " Le Monde" und Juan Luis Cebrián von " El País", am Donnerstag bei einer Medienkonferenz in Paris bekannt. Cebrián verwies darauf, dass es 700 Millionen Menschen in der spanisch- und portugiesischsprechenden Welt gebe. " El País" verkaufe bereits 40.000 Exemplare täglich in Lateinamerika.

Die " New York Times" hatte im Oktober angekündigt, dass sie eine portugiesische Online-Ausgabe im zweiten Halbjahr 2013 starten wolle, die auf den Markt in Brasilien abzielen soll. Auch " Le Monde" setzt verstärkt auf den eigenen Online-Auftritt. Die Zeitung hat nach eigenen Angaben 110.000 Online-Abonnenten.