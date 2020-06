Spanier erzielen gegen Tahiti zehn Treffer

Diego Forlan hat Uruguay in seinem 100. Länderspiel allerbeste Chancen auf den Einzug in das Halbfinale des Confederations Cup eröffnet. Der 34-jährige Stürmer war am Donnerstagabend der Matchwinner beim 2:1-(1:1)-Sieg des Südamerikameisters in Salvador gegen Nigeria. Forlan entschied das verbissen geführte Fußballspiel mit einem fulminanten Treffer mit links in der 51. Spielminute.

Nach dem zweiten Spieltag der Gruppe B liegen Uruguay und Nigeria mit jeweils drei Zählern punktgleich hinter Welt- und Europameister Spanien (6). Uruguay hat aber den Vorteil, dass es am Sonntag im letzten Vorrundenspiel gegen den Punktelieferanten Tahiti antreten kann, während Afrikameister Nigeria auf Favorit Spanien trifft. Bei Punktgleichheit von zwei oder mehreren Mannschaften entscheidet am Ende das Torverhältnis über die Platzierung.