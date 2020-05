Laola1 kann mit El Clásico neuerliche Reichweite steigern

Während der Übertragung griffen insgesamt 675.734 Unique Client IPs auf den Stream zu. Die höchste, gleichzeitige Nutzungslast auf den Stream respektive die höchste Reichweite wurde mit 553.027 Menschen, definiert als Peak Concurrent User, erreicht.



Im Herbst 2012 erreichte das Portal, nur zum Vergleich, mit dem Clásico-Live-Stream 1,3 Millionen Menschen und generierte während des Spiels 590.238 Unique Client IPs und 482.535 Peak Concurrent User.



Und das vor einem Jahr stattgefundene Copa del Rey-Clásico schlug sich bei Laola1 noch mit 362.746 Unique Client IPs und 252.395 Peak Concurrent User zu Buche.



An den Laola1-Apps waren an dem für Fussball-Fans liturgisch bedeutsamen Tag 1,2 Millionen PageImpressions zu messen gewesen.



Das Spiel selbst endete 1:1. Dieses Unentschieden stimuliert die Spannung für das am 27. Februar erfolgende Rückspiel, das ebenfalls von Laola1 übertragen wird und sich, da eine Entscheidung zwischen beiden Mannschaften zwingend erforderlich wird, in einer Top-Quote für den Live-Stream niederschlagen kann.



atmedia.at