L'Oréal realisiert Retail-Promotion

Division 4 ist für die Gesamtkommunikation verantwortlich.



Zentrale Promotiondrehscheibe ist Hairdays.at. Auch für mobile Internet-Nutzer. Dort stellt L'Oréal Gutscheine zur Verfügung. Konsumenten können diese per E-Mail anfordern oder direkt auf ihre Mobiltelefone laden und in an der Promotion teilnehmenden "mehr als 1.000" Salons österreichweit einlösen. Ein Gewinnspiel soll die Teilnahme an der Aktion attraktiver machen.



Die Coupons müssen von den einlösenden Friseur-Betrieben per Anruf und Code verifiziert und bestätigt werden.



Die Messung der Promotion und des Reponse durch L'Oréal erfolgt zumindest anhand der Anforderungs-E-Mails und -SMS, der eingelösten Gutschein-Zahl und der einlösenden Betriebe. Damit lassen sich verschiedene Verbreitungsparameter wie beispielsweise die geografische Durchdringung der Promotion anstellen.