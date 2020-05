Kurier vergibt Werbe-Amor

Kurier-Geschäftsführer Thomas Kralinger und Chefredakteur Helmut Brandstätter nutzten die Werbe Amor-Vergabe, am Donnerstag-Abend in Wien, dazu, um sich bei den hinter den Anzeigen-Sujets stehenden markenführenden Unternehmen für ihre Kommunikationstätigkeit zu bedanken, indem sie erklärten, dass "die Anzeigen die Unabhängigkeit von Qualitätsjournalismus stützen". Denn, so Brandstätter explizit, "wir brauchen daher nicht wie andere zur Politik betteln gehen".



Zur Bewertung zum Werbe-Amor waren 350 Sujets vorgelegen, die in zwölf Vorentscheidungen von 150 Fachjury-Mitgliedern geprüft und beurteilt wurden. Davon blieben zehn beste Sujets übrig aus denen die drei genannten Sieger-Anzeigen gekürt wurden.