Kurier und Krone erneuern TV-Supplements

An den obigen Bildgrössen-Unterschieden ist ablesbar, dass Krone.TV in einer Druckauflage von einer Millionen Exemplaren erscheint und künftig freitags der Gesamtausgabe der Kronen Zeitung beigelegt wird. Dafür muss LiVE weichen. kurier.tv erscheint ebenfalls freitags. Und zwar mit einer Druckauflage von "über 200.000 Stück" als Beileger zur Kurier-Gesamtausgabe des Tages sowie in einer Auflage von rund 60.000 Stück, die wiederum auf die Wiener Zeitung, die KTZ und den Osttiroler Boten verteilt wird.



Aus dieser Auflagen-Leistung ist konsequenterweise ein Vermarktungsprodukt, und zwar eine Anzeigen-Kombi, die mit 3,1 Millionen Nettokontakten von Richard Kaufmann, dem Kurier-Gesamtanzeigenleiter, beziffert wird, entstanden und soll Reichweiten-Nachfragen decken.



Beide Supplements sollen sich ab Jänner im Lesermarkt aufgrund ihrer "schnellen Orientierung, wenigem Blättern" sowie der Übersichtlichkeit und Leserfreundlichkeit bewähren.