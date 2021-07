KURIER-Reisejournalist Rajchl gründet TravelTV.at

Nach 23 Jahren beim KURIER wagt Reise- und Videojournalist Claudius Rajchl den Schritt in die Selbständigkeit. Er gründet und leitet künftig die Produktionsfirma TravelTV.at und stellt so sein Knowhow neben dem KURIER weiteren Medien sowie der Reisebranche zur Verfügung.

In den vergangenen Jahr hatte Rajchl für das KURIER Medienhaus das innovative Cross-Media-Produkt " Rajchl reist. Reise-Videos & Insider-Tipps" geschaffen und bespielt. Unter dem Motto "Wir bewegen Reiseträume" produziert Rajchl nun mit einem Netzwerk-Team aus Journalisten, Schauspielern, Kameraleuten und in der Reisebranchen verankerten Kommunikationsexperten neue Formen der Reise-Berichterstattung mit Video, Social Media, Online und in Print. "Als Unternehmer kann ich nun meine jahrezehntelange Erfahrung als Journalist mit Video und meinem dramaturgischen sowie schauspielerischen Knowhow kombinieren und so neue Impulse für Medien und Touristik setzen", erklärt Rajchl. Für ihn selbst ergebe sich nun die Möglichkeit, sich selbst weiterzuentwickeln "und als Reise-Video-Journalist auf das geänderte Nutzungsverhalten im Bereich Medien und Touristik kreativ zu reagieren."