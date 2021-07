Kreditinstitute bauen Socia-Media-Hemmschwellen ab

de, at2011 beurteilten "fast drei Viertel" der Kreditinstitute in Deutschland und Österreich Social Media als Nährboden für Datenschutzprobleme und daher als riskant. Diese Quote ist auf 60 Prozent gesunken. In diesen Unternehmen gingen Skepsis und Berührungsängste im Umgang zeitgemäßen Kommunikationsforen und -kultur zurück. Auch andere Risiken, die eigene Auftritte der Kreditinstitute bei Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, etc. mit sich bringen, werden nicht mehr so kritisch wie früher beurteilt.