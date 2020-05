Kraft Foods avanciert Blohberger

Blohberger hat in ihrer neuen Funktion Marken-Verantwortung für Brands wie Milka, Jacobs, Tassimo und Philadelphia und will einen Schwerpunkt auf die "crossmediale Unternehmenspositionierung legen".



Bevor Blohberger zu Kraft Foods Österreich wechselte, war sie zehn Jahre für die Corporate Communications der IMAX Corp. in Wien verantwortlich. Sie begann ihre Kommunikationslaufbahn in der Agentur-Branche.



In Wien bei Kraft Foods folgt Heidi Hauer Blohberger nach. Sie kommt von aus der Brüsseler Niederlassung des Markenartikel-Konzerns.



atmedia.at