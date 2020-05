Kothe monetarisiert Xing-Mitgliedschaften

de, at, chMoritz Kothe wechselt in die Xing AG und agiert ab 1. April 2013 offiziell als Vice President Premium Memberships & Partnerships. Es wird dann seine Aufgabe die Potenziale im Geschäftsbereich Mitgliedschaften zu erschließen und beispielsweise die Konvertierung von kostenlosen in zahlende Nutzungsverhältnisse vorantreiben. Hier hat das Business-to-Business-Netzwerk definitiv weitere Wachstumschancen.